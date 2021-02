Giordania: dimessi ministri Interno e Giustizia per violazione norme anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell'Interno e della Giustizia giordani, Samir Mobaidine e Bassam Talhouni, sono stati costretti a dimettersi per aver violato le norme sanitarie in vigore nel quadro della lotta al coronavirus. Secondo il sito di notizie giordano "Ammon", i ministri hanno partecipato a una cena in un ristorante di Amman con un totale di nove persone, mentre il limite consentito è sei. Con i suoi circa 10 milioni di abitanti, la Giordania ha registrato 386 mila casi di contagio e 4.675 morti. Taoufiq Krishan, vice primo ministro e ministro del governo locale, guiderà il ministero dell'Interno. Ahmed al-Ziyadat, segretario di Stato per gli affari legali, ha assunto la guida del ministero della Giustizia. (Res)