Spagna: "El Mundo", il re emerito Juan Carlos desidera rientrare in patria "nelle prossime settimane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re emerito, Juan Carlos, desidera rientrare in Spagna "nelle prossime settimane" come un "normale cittadino" dopo aver abbandonato volontariamente il Paese il 3 settembre scorso per gli Emirati Arabi a causa di varie vicende giudiziarie che lo vedono protagonista. Secondo alcune fonti vicine all'ex monarca consultate dal quotidiano "El Mundo", con la richiesta di regolarizzazione fiscale da 4,4 miliardi di euro ufficializzata nei giorni scorsi "spera" di poter tornare "senza privilegi né onori" perché ritiene che "non ha nulla da cui fuggire". Lo scorso dicembre, Juan Carlos aveva pagato al Tesoro spagnolo la prima tranche da 678.393 euro per evitare che la Procura aprisse un caso contro di lui per i movimenti economici fatti dal 2014, anno in cui ha perso l'inviolabilità. Se inizialmente il re emerito era convinto di poter rientrare subito, ora, rivelano queste fonti a "El Mundo", teme che il suo desiderio possa essere "frustrato" una seconda volta. Inoltre, se il re emerito desidera tornare in modo permetteranno, il governo per il momento rifiuta questa opzione. (Spm)