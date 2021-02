© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il vaccino di Johnson & Johnson “è stato firmato un accordo di prelazione per 200 milioni di dosi dalla Commissione europea entro la fine dell’anno, di cui 27 milioni di dosi arriveranno in Italia”. Lo ha detto il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, ospite a 'Mezz'ora in più su Rai 3.(Rin)