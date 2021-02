Roma: Liburdi (Fd'I), basta violenza contro le forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri due agenti della polizia municipale del gruppo 'Sapienza' sono stati aggrediti nei pressi di via Goito da un uomo di nazionalità ghanese che ha lanciato contro il veicolo un sanpietrino e una bottiglia di vetro rompendo un finestrino". Così in una nota il dirigente romano di Fratelli d'Italia, Andrea Liburdi. "I due agenti sono stati ricoverati al pronto soccorso e, fortunatamente, stanno bene. L'aggressore è stato arrestato ma non è più possibile tollerare atti e aggressioni (fisiche o verbali) nei confronti delle forze dell'ordine: Roma è una città allo sbando, gruppi di criminali e di immigrati irregolari spadroneggiano in diverse zone della città mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini - aggiunge -. È anche inutile ormai fare appelli alla Raggi o alle istituzioni di prossimità guidate dai 5 stelle: non hanno fatto nulla fino ad oggi, figuriamoci adesso. Aspettiamo solo con ansia il momento delle elezioni per ridare finalmente nuova luce alla Capitale", conclude.(Com)