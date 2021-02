Covid: controlli anti-assembramento a Roma e sul litorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono continuati nel pomeriggio di ieri e, continueranno anche oggi, i controlli disposti nei giorni scorsi a seguito del tavolo tecnico presieduto dal Questore di Roma Carmine Esposito, non solo nei luoghi dello shopping ma anche sul litorale romano. I controlli antiassembramento, già effettuati nelle scorse settimane nelle zone del centro storico, hanno interessato già da venerdì, il quartiere Trastevere dove è stato pianificato per l'intero ultimo fine settimana un rafforzamento dei servizi finalizzati al contrasto dei comportamenti non in linea con le prescrizioni contemplate nei Dpcm in vigore. In particolare per evitare lo stazionamento di persone intente a consumare bevande, sono state appositamente delimitate dalla Polizia Locale, la Scalea del Tamburino e la Fontana di santa Maria in Trastevere. Il quartiere, suddiviso per i controlli in due aree, ha visto concorrere insieme alla Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale di Roma Capitale. Al termine delle due giornate di controllo a Trastevere, sono state identificate 190 persone di cui 18 stranieri e sanzionata soltanto una persona per la mancanza dei dispositivi protezione individuale. (Com)