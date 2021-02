Russia: Navalnyj trasferito in una colonia penale nella regione di Vladimir (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Servizio penitenziario federale russo, Aleksander Kalashnikov, ha confermato in precedenza che Navalnyj è stato trasferito da un centro di detenzione preventiva a Mosca a una colonia penale. "Garantisco che non ci sono minacce alla sua salute e alla sua vita", ha detto Kalashnikov. "Sarà sottoposto a uno stato di detenzione in condizioni assolutamente regolari. Se lo desidera sarà coinvolto nelle attività produttive in carcere", ha aggiunto Kalashnikov. "Si torva dove dovrebbe essere ora e tutto è stato fatto nel rispetto della legge", ha assicurato il direttore del Servizio penitenziario federale. Il tribunale Simonovskij di Mosca il 2 febbraio, su richiesta del Servizio penitenziario federale, ha commutato la sospensione della pena sospesa di tre anni e sei mesi di Navalnyj in un periodo effettivo di detenzione. Il 20 febbraio il tribunale d'appello della città di Mosca ha confermato questa decisione. (Rum)