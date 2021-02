Roma: Raggi, 340 nuove piante per il Roseto comunale ai piedi dell'Aventino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel bellissimo Roseto comunale, ai piedi dell’Aventino, abbiamo aggiunto altre 340 nuove rose. Pensate un acquisto del genere non veniva fatto da 10 anni". Lo scrive in un post su Facebook Virginia Raggi sindaco di Roma. "Il Roseto è un luogo prezioso: al suo interno ci sono varietà di rose che partecipano a un prestigioso concorso internazionale, il Premio Roma, oltre alla collezione botanica, composta da circa 1.200 tra rose antiche e moderne. Alcune di queste, però, erano state colpite da un parassita. Le abbiamo sostituite e ne abbiamo aggiunte di nuove. I tecnici del Servizio Giardini se ne sono presi cura, mettendo a dimora le piante ed effettuando operazioni di sfalcio e potatura. Lo scorso anno, invece, abbiamo dotato la struttura di nuovi leggii con pannelli bilingue, in italiano e inglese, e totem informativi per tutti i visitatori che vogliono saperne di più sulle rose che si trovano in questo posto magico". (Com)