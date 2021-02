Russia, Navalnyj trasferito in una colonia penale nella regione di Vladimir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attivista russo dell'opposizione Aleksej Navalnyj è stato trasferito nella colonia penale della regione di Vladimir, circa 200 chilometri a nord est di Mosca, per scontare la sua pena. Lo ha annunciato oggi il segretario esecutivo della Commissione per il controllo pubblico di Mosca (Onk), Aleksej Melnikov. "Aleksej Navalnyj è arrivato nell'istituzione del Servizio penitenziario federale della regione di Vladimir per scontare la sua sentenza di condanna", ha dichiarato Melnikov tramite una nota stampa di Onk.Secondo l'agenzia di stampa russa "Sputnik", Navalnyj al suo arrivo nel penitenziario sarà sottoposto ad un regime di quarantena a causa della pandemia del Covid-19. In precedenza fonti stampa russe avevano riferito del trasferimento di Navalnyj nella colonia penale numero 6 a Kolomna, nella regione di Mosca. La notizia non era stata tuttavia confermata dalle autorità.Il direttore del Servizio penitenziario federale russo, Aleksander Kalashnikov, ha confermato in precedenza che Navalnyj è stato trasferito da un centro di detenzione preventiva a Mosca a una colonia penale. "Garantisco che non ci sono minacce alla sua salute e alla sua vita", ha detto Kalashnikov. "Sarà sottoposto a uno stato di detenzione in condizioni assolutamente regolari. Se lo desidera sarà coinvolto nelle attività produttive in carcere", ha aggiunto Kalashnikov."Si torva dove dovrebbe essere ora e tutto è stato fatto nel rispetto della legge", ha assicurato il direttore del Servizio penitenziario federale. Il tribunale Simonovskij di Mosca il 2 febbraio, su richiesta del Servizio penitenziario federale, ha commutato la sospensione della pena sospesa di tre anni e sei mesi di Navalnyj in un periodo effettivo di detenzione. Il 20 febbraio il tribunale d'appello della città di Mosca ha confermato questa decisione. (Rum)