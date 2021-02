Energia: Iraq, inaugurata quinta stazione servizio giacimento Rumaila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Petrolio iracheno, Ihsan Abdul-Jabbar, ha inaugurato oggi la quinta stazione di servizio nel giacimento petrolifero di North Rumaila. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Shafaq news". Il dicastero del Petrolio non sta risparmiando sforzi per ottenere il miglior investimento di risorse di gas e convertire il gas bruciato (flared gas) in una valida fonte di energia elettrica. L'investimento nel giacimento petrolifero di Rumaila "aggiunge 60 milioni di piedi cubi nella primissima fase del progetto che mira ad apportare 120 milioni di piedi cubi alla produzione nazionale", si legge in una dichiarazione del ministero del Petrolio. (Res)