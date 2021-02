Roma: organizzano festa clandestina e si barricano in casa per evitare controlli, denunciata 34enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre dopo la mezzanotte, i carabinieri della compagnia Roma Trastevere sono intervenuti con diverse pattuglie in un’abitazione privata in via Garibaldi dove anche in questo caso era stata segnalata la presenza di un party privato con musica ad alto volume. I militari hanno sorpreso 20 persone intente a festeggiare, in violazione delle norme anti-Covid19. La festa è stata immediatamente interrotta e le persone presenti sono state sanzionate amministrativamente. (Rer)