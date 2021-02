Vaccino: De Petris (Leu), sospensione brevetti indispensabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il presidente del Parlamento europeo Sassoli ha assolutamente ragione. La sospensione dei brevetti sui vaccini e anche sui farmaci anti Covid è fondamentale per battere la pandemia e impedire una feroce divisione del mondo tra chi ha i mezzi per vaccinare la popolazione e chi non li ha. Ma anche per evitare che, una volta sconfitto, il virus si ripresenti magari in forme variate e anche più aggressive. Proprio questa crisi sanitaria mondiale ha dimostrato infatti quanto sia folle, illusorio e anche controproducente, nel mondo globalizzato, pensare di potersi difendere ignorando il resto del mondo. Il virus o sarà battuto ovunque o non sarà battuto davvero". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Quello che sta succedendo in Europa sui vaccini – prosegue la presidente De Petris – è del resto una dimostrazione evidente di cosa significhi il mantenimento della proprietà intellettuale dei brevetti da parte delle grandi multinazionali farmaceutiche. Il governo Draghi, di concerto con il Parlamento europeo, deve dunque adoperarsi subito e con la massima energia perché l'intera Ue chieda e ottenga la sospensione dei brevetti".