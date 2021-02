Regno Unito: ministro Finanze Sunak, passaporto vaccini buona idea per rilanciare economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea di concedere uno speciale "passaporto" che attesta l'avvenuto vaccino contro il Covid, al fine di favorire i viaggi ed il rilancio dell'economia, può essere uno strumento utile. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze britannico, Rishi Sunak, in un'intervista all'emittente "Bbc". Sunak, in una precedente intervista a "Sky News", ha escluso un'imminente fine della serrata per contenere il Covid. "La roadmap del primo ministro (Boris Johnson) ha un percorso lungo il quale riapriremo gradualmente la nostra economia e vogliamo essere sicuri che di dare il nostro sostegno alle persone in questo percorso", ha dichiarato Sunak annunciando che ciò verrà confermato mercoledì 3 marzo quando sarà presentato il piano di spesa 2021.(Rel)