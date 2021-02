Vaccino: Giacomoni (FI), obiettivo è 500 mila dosi al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condivido in toto i propositi espressi nella precisazione del direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. L'obiettivo che tutti dovremmo perseguite oggi è quello di vaccinare il maggior numero di persone possibili, nel più breve tempo possibile. Il mio invito a riferire in Parlamento è volto proprio ad individuare chi invece rema contro, per proprio volontà o peggio per incapacità". Lo scrive sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. "Come ha precisato Vaia 'le varianti ci saranno sempre, ma adesso c'è una corsa contro il tempo, una partita a scacchi tra noi e il virus, e la mossa del cavallo è solo una: vaccinare, vaccinare, vaccinare'. Facciamo sì che questo cavallo galoppi verso il traguardo e c'è un solo modo: agire tutti insieme, coesi e propositivi, per sconfiggere il virus, come del resto chiede Forza Italia da mesi, con vaccinazioni h24 e con un piano vaccinale serio, che Forza Italia ha presentato da tempo - aggiunge -. Da parte di Arcuri serve il coraggio di ammettere gli errori e ripartire con un nuovo Piano che consenta fin da subito di quintuplicare, almeno, il ritmo delle vaccinazioni. Cinquecentomila vaccini al giorno si possono e si devono poter fare".(com)