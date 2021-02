Milano: si finge idraulico e ruba gioielli, truffa ai danni di una 85enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, intorno alle 13 in via Antonio Banfi, a Milano, una 85enne ha riferito di essere stata truffata da un uomo italiano di mezza età che l'aveva avvicinata un'ora prima fingendosi idraulico. Una volta entrato in casa con la scusa di alcuni lavori da svolgere nell'abitazione dell'anziana, rivolgendosi alla vittima l'uomo ha chiesto di inserire in un sacchetto tutti i gioielli in oro per evitare che venissero corrosi dall'umidità. Una volta terminato il finto lavoro il truffatore si è dato alla fuga, e la donna si è accorta del raggiro e della sparizione del sacchetto che aveva appoggiato su un mobile. (Rem)