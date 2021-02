Covid: Assessore Lazio, via a vaccinazioni a Ifo-Regina Elena a pazienti onco-ematologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prendono il via lunedì le vaccinazioni ai pazienti oncologici ed ematologici presso l'Istituto tumori Ifo - Regina Elena alla presenza dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, del direttore generale di Ifo, Francesco Ripa di Meana e di Francesco Cognetti presidente di Foce e direttore Oncologia Medica 1 del 'Regina Elena'. Da una nota della Regione Lazio si apprende che saranno oltre 3mila i pazienti in cura al Regina Elena, cui si aggiungeranno i pazienti del San Gallicano in cura per patologie gravi e con terapie immunosoppressive. In meno di 4 settimane si conta di completare la somministrazione alle persone individuate dai responsabili delle unità cliniche degli Ifo. "Gli Ifo -si legge- si confermano, anche in questa battaglia contro la diffusione del Covid-19, centro di riferimento per i pazienti ultravulnerabili affetti dalle patologie oncologiche, ematologiche e in cura con farmaci immunosoppressivi presso gli Istituti". (segue) (Com)