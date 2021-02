Covid: Assessore Lazio, via a vaccinazioni a Ifo-Regina Elena a pazienti onco-ematologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' un segnale importante dell'attenzione rivolta alle categorie più fragili e vulnerabili – ha spiegato nella nota l'Assessore D'Amato – Voglio ringraziare tutti gli operatori che in questi mesi sono sempre stati in prima linea per il contrasto alla pandemia e per proteggere le categorie più fragili". Ha ringraziato tutti gli operatori "per quanto stanno facendo in questa lotta contro il tempo - dichiara il direttore generale Ifo, Ripa di Meana- e a tutti coloro, Ministero, Regione e professionisti, che si sono impegnati per accelerare la vaccinazione ai pazienti ultravulnerabili". (segue) (Com)