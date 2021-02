Covid: Assessore Lazio, via a vaccinazioni a Ifo-Regina Elena a pazienti onco-ematologici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione degli Oncologi, Cardiologi e Ematologi – Foce ha rivolto un appello alle Istituzioni nazionali per garantire la copertura vaccinale ai 400 mila pazienti oncologici e ematologici in trattamento attivo e cardiologici gravi che vivono nel nostro Paese. "Ringraziamo l'Assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, per aver accolto la nostra richiesta – spiega nella nota Francesco Cognetti - Conosciamo tutti i nostri pazienti e possiamo metterli in sicurezza in breve tempo, senza alcuna difficoltà organizzativa. Nel Lazio sono circa 40mila i pazienti oncologici, ematologici e cardiologici da vaccinare con priorità. Ci auguriamo che l'esempio virtuoso del Lazio venga seguito anche dalle altre Regioni. È una battaglia di civiltà. Questi cittadini estremamente fragili non possono aspettare, perché è dimostrato da numerosi studi scientifici l'elevato tasso di mortalità in caso di contagio, da circa il 25 per cento per i pazienti oncologici, al 37 per cento per gli ematologici fino al 50per cento per chi ha subito un trapianto cardiaco, percentuali nettamente superiori rispetto alla popolazione generale". La richiesta avanzata da Foce è stata sottoscritta da oltre 600 associazioni di pazienti, che operano a livello nazionale e locale. Fra le associazioni, vi sono Favo, Ail, Conacuore e Cittadinanzattiva. (Com)