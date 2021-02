© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avevano organizzato una festa in un appartamento in affitto, in via Napo Torriani a Milano, ma in seguito ad alcune segnalazioni dei vicini per gli schiamazzi, alle 23.30 di ieri sono intervenuti gli agenti della Polizia e sono scattate le sanzioni per la violazione delle misure anti-Covid. Alla festa hanno partecipato 16 ragazzi, tra i 19 e 28 anni, 7 italiani, 8 svizzeri e un tedesco. (Rem)