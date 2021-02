Roma: Becchetti (Lega), Anziana ferita da proiettile dimostra città allo sbando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un altro grave caso di violenza per strada conferma purtroppo come Roma sia ormai una città allo sbando, senza guida". Lo dichiara in una nota Alfredo Becchetti, coordinatore romano della Lega. "La Lega esprime vicinanza e solidarietà alla signora colpita da un proiettile vagante di fronte ad un supermercato di Tor Bella Monaca. Non smetteremo mai di ribadire che la sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini e i romani devono poter vivere con tranquillità nella propria città". "Purtroppo - aggiunge Becchetti - Zingaretti e Raggi ormai in fase calante tacciono perché distratti dai loro problemi politici. In questo clima di disinteresse per la città, la Lega rimane l'ultimo e unico baluardo in difesa del diritto alla sicurezza dei cittadini". (Com)