Turchia: convocato ambasciatore Iran per commenti su operazioni in Iraq

- La Turchia ha convocato l'ambasciatore dell'Iran ad Ankara, Mohammed Farazmand, per le dichiarazioni dell'inviato iraniano a Baghdad, Iraj Masjedi, che ha criticato duramente le operazioni turche in Iraq. Lo riferisce il quotidiano turco "Hurriyet". In un'intervista all'emittente circa "Rudaw" Masjedi ha detto: "Rifiutiamo l'intervento militare in Iraq e le forze turche non devono rappresentare una minaccia o violare il territorio iracheno". L'aspettativa turca dall'Iran è di dare sostegno alla lotta contro il terrorismo e non opporvisi, ha comunicato Ankara a Farzmand. Tutte le milizie dovrebbero essere sotto il controllo del governo iracheno nel tentativo di rendere più efficace la lotta antiterrorismo in Iraq, ha chiarito Ankara. (Tua)