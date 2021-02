Milano: 38 persone sanzionate in un bar per violazione misure anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri sera alle 23.50 le volanti della Polizia sono intervenute in via Francesco Crispi, a Milano, per il controllo di un bar dove era stata segnalata la presenza di avventori. Una volta giunti sul posto, gli agenti, oltre proprietario del locale e a due dipendenti, hanno identificato altre 38 persone intente a consumare ai tavoli. Al proprietario e agli avventori sono state contestate le sanzioni amministrative per la violazione delle misure anti-Covid. Sono stati inoltre sequestrati, nel retro del locale, 4 involucri termosigillati contenenti 2 grammi di cocaina. (Rem)