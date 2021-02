Stadio Roma: Zevi, dopo 7 anni è accaduto ciò che temevamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri mi sono lasciato andare all'indignazione. Dopo sette anni è accaduto esattamente ciò che temevamo, e anche avevamo denunciato e annunciato: l'As Roma ha rinunciato al progetto dello stadio nell'area di Tor Di Valle, ha fatto saltare un progetto da quasi un miliardo e ha definitivamente smascherato l'incapacità di Virginia Raggi". Lo scrive in un post su Facebook Tobia Zevi, candidato a sindaco di Roma. "E adesso che si fa? Per prima cosa, si computano i danni: investimenti persi per centinaia di milioni di euro; una figuraccia di rango internazionale; un dispiacere per milioni di tifosi della Roma e un'occasione persa dal punto di vista della rigenerazione urbana della città - spiega -. Poi, occorrerà chiarire le responsabilità. Oltre a quelle della sindaca, anche quelle delle Amministrazioni e degli imprenditori, che si sono imbarcati in una scelta probabilmente sbagliata fin dal principio. Infine, bisogna ripartire con una proposta che sia utile alla città, pubblica, realistica e intelligente. Leggo della ricerca di altre aree, ne sarebbero state individuate 18. Io non penso che sia la strada giusta da percorrere". (segue) (Rer)