Stadio Roma: Zevi, dopo 7 anni è accaduto ciò che temevamo (2)

- "Credo che abbia ragione Roberto Morassut: la soluzione è nei due gioielli che già abbiamo, e che al momento vengono colpevolmente ignorati - aggiunge Zevi -. Il primo, l'Olimpico, che rischia di trasformarsi in una cattedrale nel deserto qualora Roma e Lazio ottengano lo stadio nel futuro. Il secondo, il Flaminio, che da cattedrale in mezzo ai palazzi si è già trasformato in rudere e rischia letteralmente di crollare. Una vergogna assoluta per la città. Io credo che il Comune di Roma debba immediatamente convocare un tavolo con As Roma e S.S. Lazio e Coni. Si verifichi se esiste un interesse delle due società per i due stadi, e quale. Dopodiché, si passi all'analisi dell'impatto urbanistico degli eventuali progetti - prosegue -. Nel caso del Flaminio, esiste certamente una questione legata al parcheggio oltre che alle pertinenze archeologiche, mentre nel caso dell'Olimpico occorre potenziare alcune infrastrutture. I criteri dell'operazione e dell'intervento devono essere molto semplici: zero consumo di suolo, ristrutturazione green, proprietà pubblica dello stadio oppure forme di azionariato popolare legate alla società, tempi certi e possibilmente ragionevoli", conclude. (Rer)