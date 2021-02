Covid: nel Lazio 442 mila vaccinati, 112 mila sono over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro stasera sarà superato il traguardo di 422 mila vaccinazioni somministrate nel Lazio. Si legge sul portale Salute Lazio. In merito alle vaccinazioni over 80 oggi è stata raggiunta quota 112 mila vaccinazioni. "Siamo la regione che ha vaccinato di più, è prioritario mettere in sicurezza gli anziani", ha commentato l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato. Domani iniziano le vaccinazioni per gli oltre 3 mila pazienti oncoematologici dell'Ifo Regina Elena. Sempre domani iniziano le vaccinazioni sull'isola di Ponza per gli over 80, menree giovedì 4 marzo su svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene. "Ringraziamo la Guardia di finanza per la collaborazione e il trasporto dei vaccini", ha aggiunto D'Amato. (Com)