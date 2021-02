Italia-Arabia Saudita: Bonetti, Renzi ha chiarito con estrema puntualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Matteo Renzi ha chiarito con estrema puntualità tutte le questioni che gli sono state poste, non si è sottratto alla trasparenza, come è sua abitudine". Lo ha detto a Sky Tg24 il ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti. "Per quanto riguarda l’Arabia Saudita – ha aggiunto -, come politica e ministro delle Pari opportunità ho ben chiare le grandi questioni che sono aperte sul tema dei diritti, che ha anche evidenziato lo stesso Renzi, ma sono altrettanto consapevole di quanto l’Arabia Saudita, come Paese del G20, sia un baluardo alla lotta al terrorismo e di come quel Paese abbia iniziato un primo percorso nell’allargamento dei diritti. Le relazioni internazionali servono esattamente a questo: consolidare e incentivare questo tipo di percorso. Dopo di che Italia Viva è un partito che ha promosso e reso concreta la tutela dei diritti, sia nei rapporti internazionali che nella pratica nazionale".(Rin)