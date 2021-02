© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che la strada statale 39 "Del Passo di Aprica" è chiusa al traffico, in località Teglio, provincia di Sondrio, per la presenza di massi in carreggiata. Al momento la circolazione viene deviata sulla strada provinciale SP25 di Stazzona. (Com)