Roma: lotta allo spaccio di droga, polizia arresta 11 spacciatori e denuncia 2 clienti

- Il bilancio del contrasto allo spaccio di droga a Roma ha visto, nel corso della settimana, la polizia di stato arrestare 11 spacciatori, di cui 2 denunciati anche per ricettazione di sostanze anabolizzanti dopanti. Nella rete dei controlli, sono finiti anche 2 clienti che sono stati denunciati. Inoltre gli agenti hanno sequestrato circa 1 chilo di droga tra cocaina, hashish, marijuana e shaboo, e oltre a 6mila euro fritto della vendita illecita. La lunga lista degli arresti parte da un 22 enne colto in flagranza dagli agenti del III Distretto Fidene – Serpentara. Gli agenti lo hanno notato nel quartiere "La Rustica" salire a bordo di un'auto a noleggio con conducente e posizionarsi sul sedile posteriore. Fermata l'auto per procedere al controllo il giovane ha consegnato spontaneamente una busta con 230 grammi di marijuana ed è stato trovato, inoltre, in possesso di 2050 euro in contanti, probabile provento dell'illecita attività. L'uomo è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari. (segue) (Rer)