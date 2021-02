Roma: lotta allo spaccio di droga, polizia arresta 11 spacciatori e denuncia 2 clienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del commissariato Flaminio Nuovo e della sezione Volanti hanno arrestato un 21 anni enne romano fermato a seguito di un controllo in via Montefiascone e trovato in possesso di 78,708 grammi di hashish e 595 euro in contanti. Gli uomini del commissariato Viminale hanno arrestato, invece, un cittadino gambiano di 24 anni. Gli agenti transitando in via Giolitti, hanno notato l'uomo che, con atteggiamento sospetto, confabulava con diversi giovani, motivo per il quale hanno deciso di sottoporlo ad un controllo che ha permesso loro di rinvenire 4,40 grammi di hashish suddiviso in 13 dosi. alla lista si aggiunge anche l'arresto effettuato dagli agenti del XV Distretto Ponte Milvio che hanno sorpreso un 67 anni in via dei Due Ponti, poggiato su di un muretto, che spacciava dosi di crack e di cocaina. fermati anche i due clienti che sono stati poi denunciati. Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti nella piazza di spaccio in via beata Chiara Bosatta e precisamente nei parcheggi posti nella parte finale della strada conosciuta con il nome di Cinque, gli uomini del VI Distretto Casilino hanno arrestato un romano di 43 anni presumibilmente un rifornitore della piazza. L'uomo è stato trovato in possesso di 24,65 grammi di cocaina suddivisi in 65 involucri e 15,79 grammi di hashish. (segue) (Rer)