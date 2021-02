Roma: lotta allo spaccio di droga, polizia arresta 11 spacciatori e denuncia 2 clienti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del VI Distretto Casilino, invece, in via Alcesti, hanno arrestato un 19enne romano. Il giovane spacciatore nascondeva le dosi da vendere in contenitori dei rifiuti dove gli agenti hanno hanno rinvenuto 32 grammi di hashish e 1 grammi di marijuana oltre a 1070 euro in contanti. A seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti invece 825 euro in contanti. Sempre gli agenti del VI Distretto Casilino, presso la nota piazza di spaccio Ferro di Cavallo nel noto quartiere di Tor Bella Monaca, hanno arrestato un tunisino di 21 anni trovato in possesso di 17,7 grammi di cocaina suddivisa in 37 involucri in nylon bianco e resosi responsabile anche di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, in quanto nelle prime fasi del controllo ha colpito con calci e pugni uno degli operanti. (segue) (Rer)