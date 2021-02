Roma: lotta allo spaccio di droga, polizia arresta 11 spacciatori e denuncia 2 clienti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli uomini del commissariato Porta Pia hanno arrestato 2 filippini di 26 anni e 31 anni perchè, a seguito di un'attività di indagine pregressa relativa a maltrattamenti in famiglia e stalking, che vedeva coinvolti sempre cittadini filippini, gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare in zona Pigneto. All'interno dell'appartamento del 26enne e del 31enne sono stati trovati 1,9 grammi di Shaboo e 230 euro in contanti, oltre a un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento di sostanza stupefacente. I poliziotti del commissariato Romanina, invece, hanno arrestato a Marino in corso Trieste, un ungherese di 24 anni che riceveva i clienti presso la propria abitazione o nelle immediate vicinanze. Grazie ad un servizio di appostamento gli agenti sono riusciti a fermare uno dei clienti che aveva acquistato una dose di cocaina in cambio di 30 euro proprio dal 24enne. Quest'ultimo avvicinato e fermato dagli agenti con non poca fatica, è stato trovato in possesso 1,70 grammi di cocaina mentre all'interno dell'abitazione sono stati trovate dosi di cocaina, 1,85 grammi di hashish e 435 euro in contanti. Sono state inoltre trovate diverse fiale di Testosterone e Mesterolone per le quali è stato denunciato per il reato di ricettazione di sostanze anabolizzanti dopanti. (segue) (Rer)