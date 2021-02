Roma: lotta allo spaccio di droga, polizia arresta 11 spacciatori e denuncia 2 clienti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in piazza di San Giovanni in Laterano gli agenti del commissariato Celio, hanno arrestato un 48enne romano colto in flagranza di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio poiché trovato in possesso di 7 dosi di cocaina del peso di 7,20 grammi e 780 euro in contanti. Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare sono stati trovati due fogli manoscritti, contenenti nomi e cifre, riconducibili all'attività di spaccio. (Rer)