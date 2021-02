Roma: rider come copertura per spacciare anche dopo coprifuoco, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utilizzava la sua attività di rider pr poter spacciare droga anche dopo l'orario stabilito per il blocco da covid. a scoprirlo e ad arrestare il 25enne dell'Uzbekistan sono stati gli agenti del commissariato Prati a Roma. Il giovane utilizzava il suo lavoro di corriere in bicicletta, con i "colori" di una nota piattaforma di ordinazioni di cibo d'asporto, per poter circolare liberamente sul territorio capitolino eludendo i controlli di Polizia anche in orario di coprifuoco imposto dall'attuale pandemia. Avuta conferma circa l'attività di spaccio, l'uomo è stato fermato nei pressi del portone della sua abitazione. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 304,35 grammi di hashish nascosti all'interno dei vani destinati ai driver e cd-rom di un Pc Case in disuso. Sono stati inoltre trovati 2 bilancini di precisione, 50 euro in contanti e materiale per il confezionamento .(Rer)