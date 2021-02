Sanità: Parente (Iv) su malattie rare, maggiore assistenza e vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Malati rari non deve essere sinonimo di malati soli, di malati abbandonati. Vivere con una malattia rara è invalidante, non solo per chi ne soffre ma anche e soprattutto per la famiglia e la rete di assistenza, per la difficoltà rappresentata dalle diverse patologie spesso genetiche, ereditarie e di difficile diagnosi". Lo afferma, in una nota, la senatrice di Italia viva e presidente della commissione Igiene e sanità, Annamaria Parente. "Le patologie rare possono essere letali, con tassi di mortalità che vanno dal 5 al 30 per cento - aggiunge -. Secondo la rete Orphanet Italia, nel nostro Paese i malati rari sono circa 2 milioni: nel 70 per cento dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. In questo momento di emergenza legata al Coronavirus, hanno pagato un prezzo molto alto per la difficoltà di accedere ai percorsi di diagnosi, cura ed assistenza. Quello che è necessario ora è dare a queste persone fragili, priorità pe il vaccino. Nella Giornata delle malattie rare desidero rinnovare e garantire il mio sostegno affinché a queste persone venga data maggiore assistenza". (Com)