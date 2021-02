Bosnia: ministro Esteri croato, serve partnership più forte per integrazione euro-atlantica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia condivide il confine più lungo con la Bosnia Erzegovina ed è l'unico Stato membro dell'Ue ad avere un confine con questo Paese. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri croato, Gordan Grlic-Radman, in un'intervista al quotidiano "Vecernij List". "La Croazia è sostenitrice vera e sincera del percorso euroatlantico della Bosnia Erzegovina", ha dichiarato Grlic-Radman evidenziando che i due Paesi hanno una buona collaborazione "ma potrebbe essere migliore". "La Bosnia Erzegovina potrebbe utilizzare la Repubblica di Croazia, la sua conoscenza ed esperienza ancora di più per raggiungere i suoi principali obiettivi strategici, che sono l'integrazione nell'Ue e nella Nato. La nostra esperienza e conoscenza possono contribuire alla funzionalità, alla prosperità della Bosnia Erzegovina e aiutarla a soddisfare le 14 priorità per ottenere lo status di candidato all'adesione Ue il prima possibile", ha detto il ministro degli Esteri croato. (Seb)