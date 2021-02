Lavoro: Fornaro (Leu), su riforma ammortizzatori sociali fare presto e bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo del lavoro deve rimanere ai primi posto dell'agenda del nuovo governo. Ha ragione il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, quando evidenzia l'urgenza di porre le basi per realizzare un sistema di protezione sociale universale". Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro. "La pandemia ha messo a nudo le criticità e le ingiustizie di un sistema di ammortizzatori sociali troppo frazionato e soprattutto incapace di affrontare insieme alla tutela del lavoro dipendente anche il lavoro autonomo e le partite Iva - aggiunge -. E a pagare il prezzo sono spesso i giovani e le donne. Occorre fare presto e bene in un confronto serrato con le parti sociali per rendere più efficace e giusto il nostro sistema di ammortizzatori sociali". (com)