Covid: Bond (FI), presidenza italiana G20 occasione per mutuo soccorso su vaccino

- "I temi del prossimo G20 sono già stati decisi, ma con la Presidenza italiana potremmo avere l'opportunità per lanciare un messaggio a tutti i Paesi, in particolare quelli dell'Ue: è necessario favorire la produzione del vaccino in maniera autonoma ed agire in un sistema di mutuo soccorso. In Italia, ma non solo, siamo indietro: non abbiamo una filiera organizzata per la produzione del vaccino, gli ultraottantenni non vengono adeguatamente supportati e non si sono ancora organizzati i trasporti in modo efficiente al fine di scongiurare il rischio contagio". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Dario Bond, in riferimento al dibattito di questi giorni sulle possibilità di produrre il vaccino in Italia. "Pertanto - aggiunge -, se si liberalizzassero i brevetti, garantendo la possibilità di certificarli in tempi rapidi, i Paesi che in questo momento sono lenti nella somministrazione, potrebbero produrre il vaccino 'in house'. Questo potrebbe accelerare le operazioni, mettendo in moto un sistema economico virtuoso che genererebbe lavoro e guadagno ma che assicurerebbe soprattutto maggiori disponibilità di dosi per vaccinare i cittadini in tempi più rapidi. Tutti i Paesi dimostrino unità d'intenti in un momento delicato per tutti: al virus poco interessano le differenze tra Stati e aiutarsi vicendevolmente significa intravedere prima la luce in fondo al tunnel". (com)