Covid: Ronzulli (FI), controlli contro assembramenti in strada o inutile chiudere attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là dei colori delle singole regioni il Covid circola ancora in tutta Italia camminando sulle gambe delle persone. Gli assembramenti che puntualmente si registrano nei parchi, in strada e nelle piazze, come quelli alla Darsena a Milano, sul lungomare a Napoli, nel centro di Roma e in molte altre città, sono pericolosi e vanno assolutamente evitati, altrimenti che senso ha chiudere le scuole o limitare l'attività di centri commerciali, bar, locali e ristoranti, dove è più facile garantire il rispetto delle misure per limitare i contagi?". Lo chiede, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli. "In questo modo - sottolinea - si danneggia l'economia senza riuscire a contrastare il Covid come si dovrebbe. Gli appelli alla responsabilità da soli non bastano, bisogna garantire i controlli per assicurare il rispetto del distanziamento sociale". (Com)