Sanità: Pirro (M5s) su malattie rare, sfida da vincere è su assistenza e sostegno

- “Giornata mondiale delle malattie rare. Pensiamo sempre si tratti di qualcosa che colpisce gli altri. Magari con poche decine di casi al mondo, ma non è così purtroppo". Lo sottolinea, in un post su Facebook, la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Igiene e Sanità del Senato Elisa Pirro. "E anche se lo fosse - continua - questo non deve certo farci desistere dal cercare cure e fornire adeguata assistenza e sostegno ai pazienti e alle loro famiglie. E una delle richieste che ci arrivano dalle associazioni è proprio quella di semplificare la loro vita quotidiana: rendere facilmente accessibili ovunque le terapie domiciliari ove applicabili, sfruttare la tecnologia per arrivare a casa del paziente e ridurre i passaggi in ospedale, strutturare le equipe multidisciplinari necessarie a far fronte a tutte le esigenze del paziente. Questa è la sfida che ci attende e che dobbiamo vincere", conclude. (Rin)