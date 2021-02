Ue-Albania: premier Rama domani a Bruxelles per Consiglio associazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama è in partenza oggi per Bruxelles, dove domani prenderà parte all'undicesimo Consiglio di associazione e stabilizzazione con l'Unione europea. Durante la sua visita a Bruxelles, Rama incontrerà domani attorno alle 14 la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. A seguire ci sarà una conferenza stampa congiunta. Rama sarà accompagnato nel corso della sua visita dalla ministra degli Esteri Olta Xhacka. L'Albania ha ricevuto insieme alla Macedonia del Nord lo scorso marzo il via libera dell'Ue all'apertura dei negoziati di adesione: tuttavia ancora non è stata fissata una data per tenere la prima conferenza intergovernativa nell'ambito di questo processo.(Alt)