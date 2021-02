Libia: Ocha, necessari 189 milioni di dollari per rispondere a esigenze umanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite e i loro partner questo mese hanno lanciato un appello per raccogliere 189 milioni di dollari da destinare al Piano di risposta umanitaria (Hrp) 2021 per fornire assistenza e protezione urgentemente necessarie a 451.000 delle persone più vulnerabili colpite dal conflitto, da Covid-19 e dal peggioramento delle condizioni economiche in Libia. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari umanitari (Ocha). Il finanziamento consentirà di fornire una risposta umanitaria al 36 per cento dell'1,3 milioni di persone identificate come bisognose di assistenza umanitaria nel 2021. "Cerchiamo di lavorare a stretto contatto con le autorità nazionali e locali di tutta la Libia per attuare il Piano di risposta umanitaria 2021 per affrontare le molteplici sfide del Paese e sostenere le persone più vulnerabili che necessitano di assistenza", ha affermato Georgette Gagnon, Coordinatore umanitario per la Libia. Molti migranti e rifugiati in Libia continuano a dover affrontare gravi rischi di protezione e violazioni dei loro diritti umani. "Siamo anche preoccupati per le condizioni disumane che sopportano i migranti e rifugiati in Libia. La crescente perdita di vite umane durante la traversata del Mar Mediterraneo evidenzia la loro disperazione e rafforza la nostra urgente necessità di fornire assistenza, sostenendo anche le autorità libiche per trovare soluzioni durevoli con partner africani ed europei", ha aggiunto Gagnon. (Lit)