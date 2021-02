Covid: Vaia (Spallanzani), vaccini per vincere pandemia, superando logiche geopolitiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riduzione della contagiosità nella popolazione over 80 e nel personale sanitario, ci dice una cosa inequivocabile: il vaccino è uno strumento indispensabile strategico per uscire dalla pandemia insieme alle terapie innovative come gli anticorpi monoclonali”. Lo dice in un video postato su Facebook Francesco Vaia direttore sanitario dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. “Cosa dobbiamo fare? Cosa ha il Paese davanti a se? Una sola cosa, senza distrazioni, diritti all'obiettivo. Bisogna approvvigionarsi di più dosi di vaccino, c'è bisogno di far rispettare i patti contratti in sede europea con le aziende farmaceutiche. In una fase di emergenza come questa -dice anche Vaia-, attuare una moral suasion perché si superi il brevetto e che venga concesso, per esempio alle industrie italiane, di poter produrre tanti vaccini. Superare -inoltre dice anche- la logica geopolitica, per cui se un vaccino è sicuro ed efficace, noi dobbiamo acquisirlo, indipendentemente se questa azienda è europea o meno. Se lavoriamo in questa direzione usciremo dalla pandemia. Diversamente si allungheranno di moltissimo i tempi”. (Com)