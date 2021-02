Repubblica Ceca: Covid, presidente Zeman chiede a Putin vaccino russo Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Ceca Milos Zeman ha chiesto al capo dello Stato russo Vladimir Putin forniture del vaccino Sputnik V per contrastare il Covid-19. Lo riferisce l'emittente "Cnn Prima". "Se sono correttamente informato, la mia richiesta sarà soddisfatta", ha dichiarato il presidente ceco spiegando di aver inviato una lettera a Putin per ottenere le forniture del vaccino russo. Secondo Zeman, la certificazione dello Sputnik da parte dell'Agenzia ceca per i medicinali (Sukl) "sarà abbastanza" per utilizzare il vaccino senza attendere lo stesso passo da parte dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Già nei giorni scorsi Zeman non aveva escluso che la Repubblica Ceca potesse seguire la strada dell'Ungheria nel ricercare le forniture del vaccino russo contro il Covid. Il premier ceco Andrej Babis, inoltre, si è più volte lamentato contro i ritardi nelle forniture dei vaccini contro il Covid da parte di Pfizer/BioNTech e Moderna. (segue) (Vap)