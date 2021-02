Sicurezza: Calenda, serve norma per impedire parlamentari a libro paga di straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho detto con chiarezza quello che penso su Renzi e Arabia Saudita. Ma invece di continuare questa discussione all'infinito sarebbe meglio varare una norma che vieti ad un rappresentante in carica di percepire soldi direttamente o indirettamente da un governo straniero". Lo scrive su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda. "Questa norma esiste per i partiti relativamente a tutti i soggetti stranieri. Tanto più dovrebbe valere per redditi personali. Un governo - conclude Calenda - può decidere di avere rapporti con un regime totalitario, un parlamentare non può essere sul libro paga di un governo o di enti controllati".(Rin)