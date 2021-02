Israele: sversamento petrolio, investigatori in Grecia per indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una squadra di investigatori israeliani è stata inviata in Grecia per effettuare i controlli, in seguito allo sversamento di petrolio da una nave nel Mediterraneo che ha portato sulle coste di Israele e Libano un ingente quantità di catrame. Lo riferisce il ministero della Protezione ambientale. "L'indagine è in corso", aggiunge il ministero. La scorsa settimana il ministero ha fatto sapere di aver identificato "almeno cinque" sospette e che alcune di loro erano state ispezionate nei porti israeliani e altre in porti stranieri. (Res)