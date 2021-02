Energia: Turchia, il 10 marzo avvio lavori su terzo reattore centrale Akkuyu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan parteciperanno il 10 marzo ad una video conferenza per l'avvio dei lavori sul terzo reattore della centrale nucleare di Akkuyu, in Turchia. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia turco Fatih Donmez. La centrale nucleare di Akkuyu è stata inaugurata nell'aprile 2018, diventando a tutti gli effetti il primo impianto di questo tipo in Turchia. La centrale è stata costruita dalla società russa Rosatom. La prima unità dovrebbe entrare in azione nel 2023.(Res)