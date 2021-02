Ostia: Violenze domestiche, arrestati in poche ore tre uomini di 20, 28 e 68 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone, tutti uomini, di 20, 28 e 68 anni, sono stati arrestati dai carabinieri di Ostia in tre diverse circostanze per violenza contro le loro rispettive compagne o ex compagne. Il primo arresto è scattato per un pregiudicato 28enne. I militari, chiamati dalla compagna dell'uomo, sono intervenuti alle 4 circa presso l’abitazione della donna, accertando che, poco prima l’uomo, in evidente stato di alterazione e incurante della presenza in casa dei 3 figli minori, si era presentato alla porta dell’abitazione tentando di sfondarla e minacciando di morte la compagna. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno potuto ricostruire una prolungata serie di violenze fisiche e psicologiche poste in essere dal 28enne nel corso degli ultimi 12 mesi, permettendo, quindi, il suo arresto. (segue) (Rer)