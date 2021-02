Siria: elicottero Mi-35 russo costretto ad atterraggio di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elicottero Mi-35 russo ha effettuato questa mattina un atterraggio di emergenza in Siria. Lo riferisce il ministero della Difesa di Mosca, precisando che l'atterraggio di emergenza non è stato causato da un attacco armato. Nell'episodio sono rimasti feriti i componenti dell'equipaggio, i quali sono stati portati prontamente in ospedale e non sono in pericolo di vita. L'elicottero russo, secondo quanto spiegato, stava effettuando un volo di pattugliamento programmato sopra il territorio della provincia siriana di al Hasakh, vicino al confine con la Turchia. L'atterraggio di emergenza, ha precisato il ministero russo, è avvenuto per "ragioni tecniche". (Rum)