Repubblica Dominicana: annunciata costruzione barriera con Haiti per fermare immigrazione

- Il presidente della Repubblica Dominicana, Luis Abinader, ha annunciato la costruzione di una barriera di separazione con Haiti per contrastare l’immigrazione illegale. “Nella seconda metà di quest’anno inizieremo a costruire sulla linea di demarcazione tra i due paesi: Repubblica Dominicana e Haiti”, ha detto il capo dello stato parlando al Congresso, secondo quanto riferisce il quotidiano “Diario Libre”. Le nuove misure, ha annunciato, uniranno "mezzi fisici e tecnologici" e includeranno una doppia recinzione nei tratti “più conflittuali”, oltre a sensori di movimento, telecamere di riconoscimento facciale, radar e sistemi a raggi infrarossi. Nel giro di due anni, ha aggiunto, “vogliamo porre fine ai gravi problemi di immigrazione clandestina, narcotraffico e traffico di veicoli che soffriamo da anni”. La Repubblica Dominicana ha già rafforzato i dispositivi di sicurezza alla frontiera con Haiti, teatro in questi giorni di accese proteste anti governative. La crisi in atto ad Haiti si è acuita dopo la decisione di parte della giustizia, lo scorso 7 febbraio, di decretare finito il mandato del presidente Jovenel Moise, che ha denunciato un tentativo di colpo di stato rivendicando la legittimità di un altro anno alla guida del paese. Haiti e Repubblica Dominicana dividono una delle più grandi isole dei Caraibi. (Mec)