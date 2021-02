Sanità: Uniamo su Giornata malattie rare, cambiare rotta, ora azioni urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo sì che in ogni delibera, in ogni decreto, in ogni legge, così come si nominano i malati cronici, gli oncologici, si esprima chiaramente anche la specificità delle malattie rare. Il rinnovato assetto governativo ha l'occasione per dimostrare subito se la rotta sia cambiata. Puntate i riflettori anche su di noi. Siamo persone, prima di tutto. E siamo tanti, forti, orgogliosi. Lo dimostrano i sorrisi dei nostri ragazzi". È il forte appello "a tutti i decisori politici" lanciato da Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, la Federazione italiana delle associazioni di persone con malattie rare, nel giorno in cui in tutto il mondo si celebra la Giornata delle malattie rare. "Oggi, in tutto il mondo si moltiplicano le iniziative per chiedere un segnale di attenzione ai fragili fra i fragili. Le nostre istanze, di Federazione orgogliosa di rappresentare la comunità delle persone con malattia rara, sono rivolte al governo, ai parlamentari, alle istituzioni, alla società civile. Abbiamo bisogno di ascolto e di azioni, alcune anche molto urgenti, che inneschino davvero il miglioramento della qualità di vita di queste persone e delle loro famiglie. Sono stremate: dalla loro patologia, dal sistema burocratico che spesso non le riconosce, dalle trafile che li vedono impegnati per ribadire stati che al più possono essere ingravescenti, non certo regressivi o, magari, miracolati da una guarigione", sottolinea Scopinaro. "Ci servono specialità e prossimità: contare su centri che siano davvero di qualità, non importa dove, e di punti di riferimento e di sostegno vicini a casa. Integrare centri e territorio, eccellenza e prossimità, ospedali e medico di famiglia è un compito di uno Stato efficiente. E sull'innovazione abbiamo bisogno di accelerare sulle terapie, uno sforzo che accomuni tutti coloro che fanno ricerca, nel pubblico e privato", continua la presidente di Uniamo. (segue) (Com)