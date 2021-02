Sanità: Uniamo su Giornata malattie rare, cambiare rotta, ora azioni urgenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I malati rari dipendono spesso anche da farmaci e integratori che, con dimostrazione scientifica, possono alleviare alcuni sintomi: facciamo sì che siano introdotti nei Lea, senza ulteriori indugi. E che gli ausili siano quelli più avanzati, attraverso un aggiornamento del nomenclatore basato sull'innovazione tecnologica, ma prima ancora sulla reale applicazione, omogenea sul territorio nazionale, di quello già vigente dal 2017", prosegue. Per quanto riguarda "il Recovery Fund: facciamo in modo che vi sia una destinazione certa anche per diagnosi, presa in carico, terapia e assistenza sociale dei 1.200.000 italiani che hanno una malattia rara, anche a sollievo delle loro famiglie che molto spesso ne sostengono interamente il carico assistenziale. Un malato raro su cinque è un bambino con meno di 18 anni; migliaia di famiglie lottano per far quadrare tutti i conti: economici, spesso la mamma lascia il lavoro per seguire il figlio; sociali, per non impoverirsi anche da un punto di vista relazionale - con l'accudimento 24 ore su 24 il rischio è reale; interni, per non lasciare indietro gli "altri" figli, i siblings, attori spesso dimenticati di questi drammi familiari", conclude Scopinaro. A livello europeo - sottolinea la nota di Uniamo - una patologia è definita rara se colpisce meno di una persona ogni duemila. Le persone con malattie rare possono essere poche per singola patologia, ma si stimano oltre 300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa. La stima in Italia è di almeno 1,2 milioni persone. Di queste, una su cinque ha meno di 18 anni. Le malattie rare ad oggi conosciute sono tra le 6mila e le 8mila. Tra queste: l'80 per cento ha origini genetiche; il 20 per cento ha origini ambientali, infettive o allergiche; il 70 per cento insorge in età pediatrica, anche quando la patologia non ha origine genetica. Solo per il 6 per cento delle persone con una malattia rara esiste una cura. La maggioranza non ha accesso a trattamenti. Oltre ad essere raramente riscontrate, queste malattie hanno sintomi e manifestazioni che variano anche da persona a persona, rendendole per questo motivo ancor più difficili da diagnosticare e curare. Il tempo medio per una diagnosi è di 4 anni, ma può arrivare fino a 7. Le malattie rare hanno un andamento cronico, ingravescente e spesso invalidante. Per questo motivo - conclude la nota di Uniamo - è necessaria l'integrazione tra assistenza sanitaria e l'assistenza sociale: le persone che vivono con una malattia rara e le loro famiglie si trovano spesso a sostenere costi sociali ed economici gravosi. Otto su 10 hanno difficoltà a gestire gli aspetti "ordinari" della vita della persona affetta e della famiglia. (Com)